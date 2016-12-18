اختتامیه هفته فرهنگ و هنر کهگیلویه در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته فرهنگ و هنر شهرستان کهگیلویه با استقبال گسترده هنرمندان از ۲۱ آذر ماه در فرهنگسرای ارشاد دهدشت آغاز به کار کرد که در این هفته شهروندان کهگیلویه ای با آثار هنری، صنایع دستی و آیین و رسوم شهرستان کهگیلویه آشنا شدند.

در مراسم اختتامیه که شامگاه شنبه برگزار شد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه اظهار داشت:اتفاق خوشایندی رخ داده است و جمع صمیمی از هنرمندان و مسئولین گرد هم آمده‌اند و ما هنرمندان بسیار قابلی داریم و امروز خوشحالیم که این اتفاق افتاده و ما شاهد حضور این عزیزان هستیم.

ایرج کاظمی جو افزود:فرصتی فراهم‌شده است که گوشه‌ای از فرهنگ و هنر شهرستان کهگیلویه در فرهنگسرای دهدشت برای مردم شهرستان معرفی شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه تصریح کرد: در این هفته برنامه‌هایی از قبیل تئاتر، موسیقی محلی و شاهنامه خوانی و نمایش طنز توسط هنرمندان مجرب و توانمند بومی اجرا شد.