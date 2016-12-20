پرتره زنان شاخص ایرانی در جشنواره فیلم پروین اعتصامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش ویژه پرتره زنان شاخص ایرانی با موضوع زنان شاخص ایرانی در عرصه‌های فرهنگ، هنرهای دراماتیک و تجسمی، علوم انسانی، اقتصاد دانش بنیان، فناوری نانو، فنی و مهندسی، پزشکی، پژوهش، علوم دینی و حوزوی، اسطوره‌های انقلاب و دفاع مقدس، ورزش طراحی شده است و زنان و مردان فیلمساز می توانند فیلم‌هایشان را با ساختار داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی که سال تولید آن‌ها از ۹۳ بوده، در این بخش شرکت کنند.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین چهره شاخص زن ایرانی، تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین پژوهشگر و تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم، جوایزی هستند که بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری در این بخش گنجانده شده است.

نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی در قالب دو بخش اصلی مسابقه فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه در تهران به اجرا در می‌آید.

علاقه مندان می‌توانند آثارشان را برای بخش‌های مختلف جشنواره به نشانی تهران، خیابان شهید باهنر، میدان شهید باهنر (نیاوران)، کاخ موزه نیاوران، دبیرخانه جشنواره فیلم پروین اعتصامی ارسال کنند.