معرفی داوران جایزه «بهترین فیلمساز زن سال» جشنواره پروین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی هیات داوران فیلم های بلند سینمایی این دوره جشنواره را به این ترتیب معرفی شده اند: مرضیه برومند، فاطمه معتمدآریا، فرشته طائر پور، کمال تبریزی و علی معلم.

این هیات قرار است بهترین فیلمساز زن سال را از میان فیلمسازان حاضر در این بخش برگزیند.

هشت کارگردان زن سینمای ایران در بخش جایزه «بهترین فیلمساز زن سال» این دوره جشنواره پروین اعتصامی با یکدیگر رقابت می‌کنند. آثار کارگردانانی چون نیکی کریمی با فیلم سینمایی «شیفت شب»، آیدا پناهنده با فیلم سینمایی«ناهید»، تینا پاکروان با فیلم سینمایی «خانوم»، نرگس آبیار با فیلم سینمایی «نفس»، سهیلا گلستانی با فیلم سینمایی«دو»، آزیتا موگویی با فیلم سینمایی«تراژدی»، مرجان اشرفی زاده با فیلم سینمایی«آبجی»، رقیه توکلی با فیلم سینمایی «مادری» در این بخش حضور دارند.

در این رویداد سینمایی جایزه نشان پروین زرین، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلمساز زن سال اهدا می‌شود. ضمن اینکه نشان پروین زرین در هر دوره فقط به بهترین فیلمساز زن سال اهدا می‌شود.

نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی در قالب دو بخش اصلی مسابقه فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی و در قالب هشت زیربخش شامل بخش زنان فیلمساز با موضوع «آزاد» و مردان فیلمساز با موضوع «زنان»، بخش تخصصی زنان سینماگر، بخش پرتره (زنان شاخص ایرانی)، بخش ادب و اندیشه پروین، بخش زنان و زندگی شهری (با حمایت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران)، بخش توانمندسازی زنان و بازتاب نشاط در خانواده (با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده)، بخش زنان و میراث فرهنگی (با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و بخش جزیره کیش (با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش) و مسابقه فیلم بلند سینمایی با عنوان جایزه بهترین فیلمساز زن سال طراحی و برنامه‌ریزی شده است. این جشنواره به دبیری مازیار رضاخانی و با همکاری نهادها و سازمان‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی بعد از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در تهران برگزار می‌شود.