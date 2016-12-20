به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع (نگاهی بر وحدت حوزه و دانشگاه) در ادامه با حضور حجت‌الاسلام روح‌الله حزیراوی ، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه مذاهب روانه آنتن شبکه رادیو «گفت‌وگو» شد.

حزیراوی ، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه مذاهب گفت: قبل از انقلاب بحثی مطرح شده بود که از افکار سکولاری غرب نشات می‌گرفت که اسلام منهای روحانیت را تبلیغ می‌کرد. امام خمینی (ره) تلاش کرد این طز را کنار بزند و به جامعه روشنفکر بگوید بدون آخوند اسلام نمی‌شود، به تعبیر وی پیامبر و امام صادق نیز آخوند بودند.

وی افزود: امام خمینی (ره) نیز گله از روحانیون دارند، آنهایی (دانشگاهیان علاقه‌مند به اسلام) که برای اسلام کار می‌کنند و مطلب می‌نویسند، حالا اگر یک خطایی هم کردند. خطایشان را رفع کنید آنها را ترد نکنید. یک امر دو طرفه و دو جانبه است. اندیشه تاریخی فاصله گرفتن دو نهاد حوزه و دانشگاه به این بدبینی‌ها برمی‌گردد که به تعبیر حضرت امام(ره) بذر نفاق را در سال‌های سال پاشیدند و تلاش کردند این دو گروه را که هر دو دغدغه پیگیری اسلام دارند، از هم جدا کنند. اما بر اثر تلاش‌های امام (ره) وحدت میان حوزه و دانشگاه شکل گرفت.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه مذاهب ادامه داد: امروزه تا حدود زیادی از آن وحدتی که امام خمینی (ره) میان حوزه و دانشگاه ایجاد کرد، برخوردار هستیم اما اکنون پرسش این است که ما در چه ناحیه‌ای وحدت نداریم؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم از لحاظ اینکه وحدت در چه ناحیه‌ای شکل می‌گیرد؟ ممکن است سراغ وحدت در ساختار برود یعنی ما میان ساختار دانشگاه و حوزه پیوند ایجاد کنیم، مانند ۵۰۰ سال قبل که در حوزه‌های ما ریاضیات، طب، نجوم و ... تدریس می‌شد. قطعا این ساختار مدنظر حضرت امام (ره) نبود که دانشگاه‌ها را به هم بزنیم و همه علوم را در حوزه علمیه تدریس کنیم و یا برعکس.

حزیراوی عنوان کرد: طبیعتا این مقدور و مطلوب نیز نیست. زیرا آن‌قدر طبیعت علوم گسترش پیدا کرده که این امکان وجود ندارد و نیازی نیز به این کار هم نیست. مطلب دیگر وحدت در مبانی است؛ مبانی فکری صحیحی که تشکیل شده از عقل و نقل است باید یکی شود که با این مبانی صحیح حرکت درست شود. این قطعا مدنظر امام و مقام معظم رهبری است.