  1. استانها
  2. همدان
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان:

برترین‌های اسکواش بانوان همدان معرفی شدند

برترین‌های اسکواش بانوان همدان معرفی شدند

همدان- رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان گفت: مسابقات اسکواش بانوان استان‌همدان گرامیداشت هفته وحدت با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش بانوان در همدان اظهار داشت: مسابقات اسکواش بانوان استان‌همدان گرامیداشت هفته وحدت به‌صورت آزاد و در کورت شهید شمسی‌پور با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات ۱۶ اسکواش در رده آزاد در یک روز با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این مسابقات ساناز امیری به مقام نخست دست‌یافت، پانیذ داداشی دوم شد و نازنین حبیبیان به همراه نسترن صیفی به‌طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

شبیری خاطرنشان کرد: نفرات برگزیده بهمن‌ماه، در قالب یک تیم ٤ نفره به مسابقات دانش‌آموزی به استان فارس اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان‌همدان بیان کرد: سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی شمار ورزشکاران این رشته در همدان بوده‌ایم که این افزایش نوید آینده‌ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان عنوان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی باعث رشد اسکواش استان‌همدان شده است.

کد مطلب 3855081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها