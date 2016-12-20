فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش بانوان در همدان اظهار داشت: مسابقات اسکواش بانوان استان‌همدان گرامیداشت هفته وحدت به‌صورت آزاد و در کورت شهید شمسی‌پور با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات ۱۶ اسکواش در رده آزاد در یک روز با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این مسابقات ساناز امیری به مقام نخست دست‌یافت، پانیذ داداشی دوم شد و نازنین حبیبیان به همراه نسترن صیفی به‌طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

شبیری خاطرنشان کرد: نفرات برگزیده بهمن‌ماه، در قالب یک تیم ٤ نفره به مسابقات دانش‌آموزی به استان فارس اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان‌همدان بیان کرد: سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی شمار ورزشکاران این رشته در همدان بوده‌ایم که این افزایش نوید آینده‌ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان عنوان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی باعث رشد اسکواش استان‌همدان شده است.