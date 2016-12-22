بازدید استاندار از پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید روز پنجشنبه و در قالب کاروان تدبیر و امید در راستای رفع موانع و مشکلات، آگاهی از آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه ها و سرعت بخشی به آنها انجام شد.

در این بازدید فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی، حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پژمان نیک اقبالی معاون هماهنگی امور عمرانی و مجید محنائی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، سید موسی خادمی را همراهی کردند.

خادمی و هیئت همراه در اولین سفر خود به بخش مرکزی شهرستان بویراحمد قبل از هر برنامه با حضور در گلزار شهدای جلیل به شهدای این منطقه در سه قطعه از گلزار شهدا ادای احترام کرد.

سپیدار به بخش تبدیل می شود

استاندار استان گفت: در زمینه ساماندهی گلزار شهدای این استان کارهای بسیار خوبی انجام شده و برنامه های خوبی هم در دست اجراست و مسئولان مربوطه با همه توان برای ساماندهی این گلزارها در تلاشند.

وی در جمع مردم بخش سپیدار، این منطقه را خوش آب و هوا، سرسبز و قلب استان عنوان کرد و گفت: مردم این بخش هم در قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب جانفشانی کردند که ۱۰۰ شهید آنها نشان‌ دهنده عمق اعتقاد آنها به اسلام، نظام، انقلاب و رهبری است.

استاندار تاکید کرد: جاده دسترسی به گلزار شهدای روستاهای سیوکی و بابکان جلیل آسفالت شود.

خادمی با اشاره به خدمات ارزنده دولت به منطقه سپیدار گفت: امسال ۳۲ میلیارد ریال اعتبارت استانی در این منطقه هزینه می شود که غیر از ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبارت ملی برای راه محور سپیدار - باغچه سادات است.

وی اظهار کرد: سپیدار با راه‌ اندازی این جاده به لحاظ اقتصادی پویا و متحول می‌ شود و با ظرفیت گردشگری که منطقه دارد، توسعه می یابد.

خادمی افزود: در بحث منابع طبیعی نباید مردم منطقه را تحت فشار قرار داد و مردمی که نزدیک نیم قرن کار کشاورزی، باغداری و دامپروری در این زمین ها کرده اند، اکنون سرنوشت دیگری برای آنها انتخاب شود.

استاندار بر تقویت شبکه های مخابراتی تاکید کرد و گفت: یکی از خواست‌ های مردم بخش شدن منطقه سپیدار است و قول می دهم در سال ۹۶ این مشکل برطرف و سپیدار به بخش تبدیل شود.

خادمی همچنین راه‌ اندازی واحدهای شن و ماسه در منطقه سپیدار را مطالعه نشده دانست و افزود: ما نیز جلوی توسعه این کار غیر کارشناسی را گرفتیم.

بیکاری اصلی ترین مشکل استان است

استاندار یکی از مشکل اساسی استان را بیکاری دانست و گفت: باید بیش از پیش تلاش کنیم با جذب و جلب سرمایه‌ گذار و مشارکت در تعاونی ها مشکلات را با راه‌ اندازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال رفع کنیم.

وی رفع موانع و مشکلات پروژه‌ های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی شهرستان ها و شتاب گرفتن پیشرفت فیزیکی آنها و در اولویت قرار دادن طرح هایی که تاثیر بیشتری بر ساختار اقتصادی شهرستان ها دارند را از اهداف این دوره از بازدیدها عنوان کرد.

خادمی تصریح کرد: بازدیدها به مناطق مختلف شهرستان های استان موجب شتاب بخشی هر چه بیشتر در روند اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی تولیدی استان و رفع موانع و مشکلات آنها می شود و این روند ادامه خواهد داشت.

در این بازدید میدانی پروژه‌ های در دست اجرا در مناطق سپیدار، جلیل و بابکان و برخی مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفتند.

یکی از این پروژه‌ها جاده سپیدار حد فاصل جاده باغچه سادات به جلیل بود که در دست تعریض و رفع نقاط حادثه‌ خیز و احداث خط دوم از محل اعتبارات ملی و استانی است.

استاندار، گفت: این محور که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در سال ۹۴ مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در آن هزینه شد و در سال جاری ۲۱ میلیارد تومان تعهد دولت جهت اجرای پروژه است ومشکل مالی نخواهد داشت.

وی، توجه به بخش اقتصادی و تولیدی در شهرستان ها و راهکارهای لازم جهت دعوت و جذب سرمایه‌ گذاران، کارآفرینان و فعالان این حوزه را از دیگر برنامه های استان برشمرد و گفت: مسئولین در پی راهکار لازم برای استفاده از صندوق توسعه ملی که بدون محدویت منابع با مزیت های بالا از جمله دوره بازپرداخت طولانی و پایین بودن بهره، فرصت سرمایه گذاری در همه بخش ها را فراهم آورده است، می باشند.

همچنین در پایان این سفر، استاندار کهگیلویه وبویراحمد وکاروان تدبیر و امید با حضور در مسجد روستای تنگاری و پس از اقامه نماز جماعت در جمع مردم به ایراد سخن پرداخت و مردم این روستا مشکلات خود را بیان کردند.