مناظره یا شانتاژ تبلیغاتی؟/ شبستری سخن نو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خسروپناه در یادداشتی با اشاره به اعلام آمادگی چهره های مختلف حوزوی و دانشگاهی برای مناظره با محمد مجتهد شبستری، از حاضر نشدن وی برای مناظره خبر داد. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید؛

چندی پیش جناب شبستری از مراجع درخواست مناظره کرد و جمعی از محققان حوزوی از جمله این کمترین برای مناظره با ایشان اعلام آمادگی کردند. تشکل های مختلفی از جمله انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بنده تماس گرفتند و حاضر به میزبانی مناظره شدند لکن ایشان اصرار بر مناظره با مراجع نود ساله با ضعف جسمانی شدید آنها را دارد. ایشان شبهه می کند که مراجع برای حفظ شان خود حاضر به مناظره با او نیستند؛ در حالی که مراجع تقلید عمر خود را صرف خدمت به اسلام و مسلمین کرده و شبهات فراوانی را پاسخ داده اند و حتی برخی از این بزرگواران به شبهات هرمنوتیکی و قرائت های مختلف از دین بدون ذکر نام جناب شبستری پاسخ گفتند.

حال چه بهانه ای است که جناب شبستری از مناظره با افراد دیگر طفره می رود معلوم نیست آیا واقعا دنبال مناظره است یا دنبال شانتاژ تبلیغاتی است؟ آیا دنبال بیان حقیقت است یا تنها با نقاب حقیقت، هدف دیگری را دنبال می کند؟

خوانندگان مباحث هرمنوتیکی می دانند که جناب شبستری سخنی نو ندارد و مطالب دیگران به ویژه گادامر و نصر حامد ابو زید را با ادبیات دیگری بیان کرده است و محققان متعددی نیز به نقد او پرداخته اند و هنوز او به هیچ کدام از نقدها، جوابی ننوشته است.

پیش بینی می کنم که جناب شبستری نه در مناظره ای حاضر می شود و نه نقدی به ناقدانش می نگارد و پشت سر هم بیانیه می دهد و از حاضر نشدن مراجع تقلید نود ساله برای مناظره با او دم می زند.

دوباره تاکید می کنم بنده در هر جلسه دانشگاهی یا حوزوی حاضر به مناظره با جناب شبستری هستم امیدوارم ایشان نیز به جای بیانیه دادن به دعوت دانشگاهیان و حوزویان پاسخ مثبت گوید و با حلم و علم وارد میدان بحث شود تا جدالی احسن صورت گیرد و سخنان مبرهنی عرضه گردد.

احمد آخر زمان را انتقال

در ربیع الاول آید بی جدال