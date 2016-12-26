نامه نماینده آیت الله سبحانی به مجتهدشبستری/ از مناظره طفره نروید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دعوت محمد مجتهد شبستری از فقها و مراجع تقلید، آیت الله جعفر سبحانی محمد محمدرضایی را به عنوان نماینده خود برای مناظره به وی معرفی کرد در پی این معرفی، محمد محمدرضائی نماینده آیت الله جعفر سبحانی به محمد مجتهد شبستری جهت دعوت به مناظره نامه ای به شرح زیر نوشته است که در ادامه آمده است؛

باسمه تعالی

استاد محترم جناب آقای دکتر محمد مجتهد شبستری

با اهدای سلام؛

احتراماً بیانیه جناب­عالی را در وب سایتان تحت عنوان چرا «مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند» قرائت کردم. اهتمام وافر شما به ارائه تفسیر و قرائتی انسانی، معقول و اخلاقی از کتاب و سنت بسیار مبارک است. اما تقاضا دارم که مبانی و استدلال­های قرائت خود را در یک مناظره علمی و اخلاقی، به صورت روشن و شفاف و بدور از حواشی­های غیر ضرور و بدون اهانت به ساحت شخصیت­های علمی از جمله مراجع عظام تقلید، در حضور فرهیختگان و اساتید و دانشجویان، ارائه نمایید و اگر نکته ای در اصلاح نظرات شما لازم بود مطرح گردد.

جناب آقای شبستری شما که در پی قرائتی انسانی از کتاب و سنت و اصلاح­گری جامعه هستید سعی نمایید با کمال احترام و ادب و بدون اهانت به دیگران نظرات خود را مطرح نمایید. براساس اطلاع اینجانب جناب­عالی سال­ها در محضر برخی از مراجع تقلید حاضر(دامت برکاتهم) تلمذ نموده ­اید. آیا در قرائت انسانی و بدون خشونت شما از دین، بی احترامی و اهانت به ساحت استاد این گونه روا است؟ نکند خدای ناکرده در قرائت جدید و انسانی جناب­عالی از دین، معیاری برای اخلاق وجود ندارد.

اما بعد، اینجانب به عنوان استاد و نیز همکار شما در دانشگاه تهران و نماینده مرجع عالی­قدر حضرت آیت الله العظمی سبحانی (دام عزه) (استاد مشترک ما) بار دیگر جناب­عالی را به مناظره دعوت می­ نمایم تا در محیطی علمی و اخلاقی، مبانی قرائت انسانی و بدون خشونت شما از کتاب و سنت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و امیدوارم که در این قرائت پیشنهادی شما بحث و مناظره از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.

از این رو خواهشمندم به دلایل ناصواب که مورد قبول جامعه علمی نیست، از مناظره طفره نروید و آمادگی خود را هر چه زودتر اعلام فرمایید.و نیز از اصحاب محترم رسانه تقاضا دارم که برای روشنی هر چه بیشتر حقیقت، زمینه انجام مناظره را فراهم نمایند.

منتظر اعلام شما هستم.