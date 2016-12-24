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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

عملیات آبخیزداری در ۳۸ هزارهکتار از حوزه‌های آبخیز تهران

عملیات آبخیزداری در ۳۸ هزارهکتار از حوزه‌های آبخیز تهران

یک مقام مسئول گفت که ۳۸هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز جنوب پایتخت زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان اینکه مساحت حوزه‌های آبخیز این شهرستان حدود ۲۲۵ هزار هکتار و شامل ۱۵ حوزه آبخیز است، گفت: با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های آبخیزداری در جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیلاب، تاکنون بیش از ۳۸ هزار هکتار از مساحت حوزه‌های آبخیز این شهرستان زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

ضیاء نصرتی افزود: پروژه‌های آبخیزداری انجام شده در سطح این شهرستان شامل احداث بندهای خاکی، سنگی ملاتی، گابیونی، خشکه‌چین و همچنین عملیات فاروئینک و نهال‌کاری بوده است. وی با اشاره به اینکه مساحت مراتع این شهرستان بیش از ۱۵۴ هزار هکتار و از نوع قشلاقی است، ظرفیت چرای مجاز دام در این مراتع را بالغ بر ۲۵ هزار واحد دامی اعلام کرد.

نصرتی ادامه داد: بیش از ۱۲۸ هزار هکتار از مراتع این شهرستان در وضعیت ضعیف و ۲۶ هزار هکتار آن در وضعیت متوسط قرار دارد که برای بیش از ۱۳۲ هزار هکتار این مراتع طرح‌های مرتع‌داری تهیه شده و  ۸۸ هزار هکتار آن به بهره‌برداران واگذار شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با ابراز نگرانی از اینکه پدیده بیابان‌زایی در بخش‌هایی از مراتع فقیر این شهرستان در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد: خشکسالی‌های اخیر و کمبود بارش‌های جوی و همچنین بهره‌برداری‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب افزایش روند بیابان‌زایی در این مراتع شده است.

نصرتی اضافه کرد: این شهرستان فاقد اراضی بیابانی شناسایی شده اما با توجه به اهمیت موضوع، بررسی و شناسایی این اراضی و متعاقب آن تهیه و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و احیای اراضی مرتعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی احیا و اصلاح این مراتع را راهکاری علمی و مناسب برای جلوگیری از ادامه تخریب‌ها و پیشگیری از بیابانی شدن این اراضی دانست.

این مقام مسئول با بیان اینکه عدم توجه به این موضوع مشکلاتی همچون پدیده گرد و غبار را به بار می‌آورد که از لحاظ زیست‌محیطی تهدیدی جدی برای پایتخت به شمار می‌آید، ادامه داد: بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند تا طرح‌ها و پروژه‌های اصلاح و توسعه مراتع با حمایت و همکاری دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط و تخصیص اعتبارات لازم به مرحله اجرا در آید.

نصرتی یادآور شد: با هدف افزایش سرانه فضای سبز ۷ طرح جنگل‌کاری به میزان یک هزار و ۶۷۸ هکتار در سطح این شهرستان در دست اجراست که عمده این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

کد مطلب 3858549

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