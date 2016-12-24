به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان اینکه مساحت حوزه‌های آبخیز این شهرستان حدود ۲۲۵ هزار هکتار و شامل ۱۵ حوزه آبخیز است، گفت: با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های آبخیزداری در جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیلاب، تاکنون بیش از ۳۸ هزار هکتار از مساحت حوزه‌های آبخیز این شهرستان زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

ضیاء نصرتی افزود: پروژه‌های آبخیزداری انجام شده در سطح این شهرستان شامل احداث بندهای خاکی، سنگی ملاتی، گابیونی، خشکه‌چین و همچنین عملیات فاروئینک و نهال‌کاری بوده است. وی با اشاره به اینکه مساحت مراتع این شهرستان بیش از ۱۵۴ هزار هکتار و از نوع قشلاقی است، ظرفیت چرای مجاز دام در این مراتع را بالغ بر ۲۵ هزار واحد دامی اعلام کرد.

نصرتی ادامه داد: بیش از ۱۲۸ هزار هکتار از مراتع این شهرستان در وضعیت ضعیف و ۲۶ هزار هکتار آن در وضعیت متوسط قرار دارد که برای بیش از ۱۳۲ هزار هکتار این مراتع طرح‌های مرتع‌داری تهیه شده و ۸۸ هزار هکتار آن به بهره‌برداران واگذار شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با ابراز نگرانی از اینکه پدیده بیابان‌زایی در بخش‌هایی از مراتع فقیر این شهرستان در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد: خشکسالی‌های اخیر و کمبود بارش‌های جوی و همچنین بهره‌برداری‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب افزایش روند بیابان‌زایی در این مراتع شده است.

نصرتی اضافه کرد: این شهرستان فاقد اراضی بیابانی شناسایی شده اما با توجه به اهمیت موضوع، بررسی و شناسایی این اراضی و متعاقب آن تهیه و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و احیای اراضی مرتعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی احیا و اصلاح این مراتع را راهکاری علمی و مناسب برای جلوگیری از ادامه تخریب‌ها و پیشگیری از بیابانی شدن این اراضی دانست.

این مقام مسئول با بیان اینکه عدم توجه به این موضوع مشکلاتی همچون پدیده گرد و غبار را به بار می‌آورد که از لحاظ زیست‌محیطی تهدیدی جدی برای پایتخت به شمار می‌آید، ادامه داد: بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند تا طرح‌ها و پروژه‌های اصلاح و توسعه مراتع با حمایت و همکاری دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط و تخصیص اعتبارات لازم به مرحله اجرا در آید.

نصرتی یادآور شد: با هدف افزایش سرانه فضای سبز ۷ طرح جنگل‌کاری به میزان یک هزار و ۶۷۸ هکتار در سطح این شهرستان در دست اجراست که عمده این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.