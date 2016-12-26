پرداخت ۸۰ فقره تسهیلات رونق تولید در بانک های عامل استان ایلام

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود آنکه این استان تاکنون نتوانسته از تسهیلات مورد نظر بهره برداری مناسبی داشته باشد ولی تاکنون بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال از این منابع برای کمک به واحدهای تولید مشکل دار استان استفاده شده است.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی استان همراهی بیشتری را با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشد، می توان زمینه احیای تعداد بیشتری از این مراکز را فراهم کرد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ایلام تاکید کرد: امهال بدهی واحدهایی که کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بدهی معوق دارند برای یکسال نیز از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای کمک به واحدهای مشکل دار است ولی تاکنون بجز تعداد معدودی نتوانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.

نصیری اضافه کرد: مهم ترین مانع در عدم تحقق اهداف احیای واحدهای تولیدی مشکل دار استان ناتوانی در تامین وثیقه مورد نیاز بانک ها که باعث شده این تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار نگیرد که امیدواریم بانک های عامل با پذیرش وثیقه های روستایی و دفترچه شهرک های صنعتی همراهی بیشتری در این زمینه داشته باشند.