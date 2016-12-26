«حراج» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «حراج» ساخته حسین شهابی از شنبه چهارم دی ماه توسط موسسه رسانه های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی شد.

عومل این فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: حسین شهابی، مدیر تولید: محمدرضا نجفی، مشاور هنری کارگردان: بهاره انصاری، فیلمبردار: هومن سلماسی، طراح گریم: شهرام خلج، برنامه ریز: نرجس ابراهیمی، دستیاران کارگردان: آیدین پدری، سیاوش شهابی و مشاور رسانه ای: حسن محمدی.

فریبا خادمی، نسیم ادبی، مهسا آبیز، مریم سرمدی، محمد کارت، گیتی قاسمی، محمد کارهمت، محمد اکبری، پریا ابراهیمی، شهره اسدی، سونیا شیرازی، فرهاد مهدوی و ... به ایفای نقش در «حراج» پرداخته اند.

این فیلم زندگی زن میانسالی را روایت می کند که بعد از بیست سال زندگی مشترک، متوجه ازدواج مخفیانه شوهرش می شود. شوهر او به خاطر مهریه زن دوم در زندان است و زن تلاش می کند تا مشکل پیش آمده را حل و فصل کند.

«حراج» در خانه فیلم باران تولید شده است.