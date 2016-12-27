به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «مانکن های قلعه حسن خان» به کارگردانی سام کلانتری که از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، در روز چهارشنبه ۸ دی ماه، ساعت ۱۸:۰۰ در موسسه آپ آرت‌مان نمایش داده می شود.

این مستند پیش از این برنده بهترین کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین و صداگذاری از هشتمین جشن فیلم مستند سینمای ایران هجدهمین جشن سینمای ایران شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پرده‌ای قرمز رنگ بالا می‌رود... قرار است بازی شروع شود... به پشتت می‌زنند و تو با گریه‌ای اعلام حضور می‌کنی... گریه‌ای که بیشتر شبیه یک شکایت است شکایت از بودنت... ولی دیگر دیر است... حالا که آمدی باید بهترین بازی‌ات را انجام دهی... اما خیلی زود همه‌چیز را فراموش می‌کنی... برای خودت نقشی جدید می‌نویسی... نقشی که با آنکه کور نیست ولی نمی‌بیند... با آنکه کر نیست، نمی‌شنود و تو چه خوب در نقش جدیدت «مسخ» می‌شوی؛ اما دیگر وقت رفتن است... حالا تو دیگر موجود جدیدی هستی ولی شاید فراموش کرده باشی... پرده قرمز رنگ نمایش در حال پایین آمدن است...

عوامل تولید این مستند عبارتند از تصویربردار: رضا تیموری، تدوین: روزبه فرازمند، مدیر تولید: محسن مرادی، صداگذار: انسیه ملکی، تهیه‌کننده و کارگردان: سام کلانتری.

این فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.