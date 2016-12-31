صندوق کارآفرینی امید حمایت خود را از بافندگان فرش افزایش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله عسگری روز شنبه در جلسه بررسی صنعت فرش استان اظهار داشت: پیشینه بافت فرش در این استان بسیار طولانی است ولی با وجود این قدمت تاکنون نتوانسته ایم در زمینه معرفی دست بافته های هنرمندان این دیار موفقیت چندانی داشته باشیم.

وی مهم تریم عامل در جذب مشتری و کسب بازار برای تولیدات فرش استان را برندسازی و معرفی نقشه های بافندگان استان ذکر کرد تا خریداران در کشور و سطح جهان آشنایی بیشتری با فرش های ایلامی پیدا کنند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: متولیان حوزه فرش با توجه به اینکه بافندگان این محصول با ارزش افزوده بیشتر در میان زنان و اقشار ضعیف جامعه هستند، باید با ارائه تسهیلات مناسب زمینه را برای حمایت از آنان فراهم کنند تا دلالان با پرداخت بهای ناچیزی حاصل دسترنج آنان را به یغما نبرند.

عسگری اضافه کرد: یکی از نهادهایی که در زمینه حمایت از مشاغل خانگی و بویژه صنعت فرش می تواند کارگشا باشد، صندوق کارآفرینی امید است که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بهره پاییین باید به کمک بافندگان بیاید.