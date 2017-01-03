رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استانهمدان اظهار داشت: مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استانهمدان پنجشنبه ۱۶ دیماه در سالن کنفرانس شهید شمسیپور و با حضور رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد.
وی افزود: محسن افروخته، سیدهادی حسینی بیدار، رضا تعیشی و محمدرضا کفاشیان ۴ کاندیدای انتخابات هیئت تنیس روی میز استانهمدان هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به لغو انتخابات هیئت کشتی استانهمدان گفت: فدراسیون کشتی به ما اعلام کرد احتمال اینکه مجمع را لغو کنیم وجود دارد چراکه در روز دوشنبه ۱۳ دیماه هیچ یک از نفرات فدراسیون به علت مشغله نمیتوانند در مجمع حاضر شوند و بعد از آنهم نامه لغو این هیئت را به ما دورنگار کردند.
منعم خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود و پیگیری های لازم را به کار می گیریم تا بهزودی این مجمع برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری مجامع هیئتهای ورزشی استانهمدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸ مجمع انتخاباتی، ۶ مجمع سالیانه و یک مجمع فوقالعاده برگزارشده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: همچنین تا پایان سال نیز ۶ مجمع انتخاباتی برگزار میشود.
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