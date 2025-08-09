«زهره ابوطالبیان» در هیئت تنیس روی میز همدان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز استان همدان بعدازظهر شنبه با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع زهره ابوطالبیان به عنوان تنها نامزد انتخابات با کسب ۲۱ رأی اعتماد مجدد اعضا را به دست آورد.

پس از پایان انتخابات، ترکیب جدید هیئت‌رئیسه معرفی شد که بر اساس آن مسعود عزیزیان به عنوان نایب‌رئیس، پریسا فتحیان خزانه‌دار، مجید قاسمی، ابراهیم شریف و حسن برزگر به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه و حمید مظاهری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

تیم مدیریتی جدید با هدف ارتقای جایگاه تنیس روی میز استان و در تعامل با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان، برنامه‌ریزی برای توسعه این رشته و ایجاد بسترهای حمایتی بیشتر را در دستور کار قرار داده است.