درخواست میزبانی رویدادهای ملی تنیس روی میز برای همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی بعدازظهر شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت تنیس روی میز استان همدان که با حضور علی قارداشی، رئیس فدراسیون، اعضای مجمع و جمعی از فعالان ورزش استان برگزار شد، با تقدیر از تلاش اعضای هیئت و همراهی دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: همدلی و هم‌افزایی میان مجموعه ورزش، نهادهای حمایتی و فعالان این رشته، زمینه‌ساز موفقیت‌های ارزشمندی در سال‌های اخیر شده است و قهرمانانی همچون شیما صفایی و ایلوخانی نتیجه این نگاه جمعی است.

وی با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیت شهرستان‌ها، مربیان و پیشکسوتان باید سرلوحه کار هیئت قرار گیرد، افزود: همکاری با سپاه و آموزش و پرورش می‌تواند سازوکار کشف و پرورش استعدادهای جدید را تسهیل کند و سرمایه انسانی آینده این رشته را تضمین نماید.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: تاکنون حمایت‌های خوبی از هیئت تنیس روی میز استان انجام شده و بلافاصله پس از تخصیص اعتبارات جدید، این روند ادامه خواهد یافت.

حقیقی همچنین از رئیس فدراسیون تنیس روی میز خواست تا میزبانی چند رویداد مهم ملی به همدان سپرده شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در ورزشکاران، بستر ارتقای جایگاه این ورزش در سطح کشور نیز فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در ورزش بدون نگاه علمی و برنامه‌مدار محقق نمی‌شود، گفت: باید با تدوین یک برنامه جامع، همزمان به بخش قهرمانی، همگانی و زیرساخت‌های تنیس روی میز توجه کرد و از تجربه استان‌های موفق نیز بهره برد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد که با ترکیب جدید هیئت‌رئیسه و حمایت‌های متقابل اداره‌کل و فدراسیون، مسیر موفقیت‌های بیشتر این رشته در همدان هموار شود.