درآمدزدایی مستاجران دکه های مطبوعاتی تهران از اجاره دکه

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه با اشاره به مصوبات قانونی و پی گیری های انجام شده از سوی وزارت کشور و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، اظهار داشت: واحد های صنفی خاصی مجاز به خرید و فروش مواد دخانی هستند و کیوسک ها شامل این دسته از رسته های شغلی نمی شوند.

زنگیشه گفت: شهرداری تهران در برخورد با کیوسک داران متخلف، همواره با بازخوردهای متفاوتی روبه رو می شود. از سویی پاره ای از نشریات به دلیل جلوگیری از عرضه ی سیگار و انجام اقدامات سلبی، به جانب داری از شهرداری تهران برخاسته اند و ازسوی دیگر عده ای با متهم کردن اقدامات شهرداری حامی وضعیت بد معیشتی و درآمد اندک کیوسک داران شده اند.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: لازم به توضیح است که کیوسک های مستقر در سطح شهر براساس معیارهای خاصی از جمله استقرار در معابر اصلی یا فرعی، مجاورت با بافت مسکونی، متراکم یا کم تراکم و.. به سه درجه طبقه بندی می شوند و اجاره بهایی ماهانه بین صد تا سیصد هزار تومان پرداخت می کنند؛ این در حالیست که کرایه ی دریافتی صرفا بر اساس عرضه ی مطبوعات و یا گل محاسبه می شود و در مقابل اقلام موجود در کیوسک ها بسیار ناچیز است و اجاره بهای دریافتی از سوی شهرداری تهران به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان سود حاصل از فروش اقلام گوناگون نیست.

وی تصریح کرد: برخی از کیوسک ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شده اند و از طریق دفتر اسناد رسمی وکالت نامه دریافت نموده اند؛ در حالی که این کار غیر قانونی است و صاحبان کیوسک ها مستاجر شهرداری تهران به حساب می آیند و اجازه ی خرید و فروش واحد صنفی اجاره داده شده را ندارند.

زنگیشه با بیان این که اجاره بهای غیر قانونی که بین خودشان رد و بدل می شود، بعضا ده ها برابر مبلغی است که شهرداری تهران دریافت می کند، اظهار داشت: به گفته ی خود کیوسک داران ماهانه دو تا سه خانوار از طریق اجاره بها و سود حاصل از این کیوسک ها ارتزاق می کنند.

وی خاطرنشان کرد: درآمد بالا و سود فراوانی که از طریق فروش مطبوعات، تنقلات، دخانیات و... به دست می آید باعث شده که هیجان افراد به سمت خرید و فروش غیرقانونی کیوسک افزایش یابد.

زنگیشه در ادامه به انتقاد عده ای مبنی بر نظافت و رنگ آمیزی سالانه ی کیوسک ها اشاره کرد و گفت: فیزیک کیوسک ها به عنوان یکی از المان های مبلمان شهری مانند سایر سازه ها نیاز به پاک سازی، شست و شو و رنگ آمیزی دارد و این امر در سلامت بصری شهروندان و زیبایی شهر موثر است و منافاتی با ساماندهی کیوسک ها ندارد.