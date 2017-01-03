به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسف روز سه شنبه در یادواره ۳۰۰ شهید شهرستان صحنه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار داشت: امنیت و آرامش حاکم بر نظام مرهون جانفشانی و ایثار شهدای والامقام است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر حیدری، یکی از شهدای شهرستان صحنه گفت: شهید والامقام حیدری شهید زنده است و در دوران دفاع مقدس تا مرز شهادت پیش رفته بود و مورد اصابت ترکش‌های متعدد دشمن قرار گرفت.

امیر قربانی بیان کرد: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان با وجود اینکه آرزوی قلبی ایشان دیدار با رهبر عزیز بود، سه روز قبل و سه روز بعد از سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به‌ خاطر برقراری امنیت در غرب کشور همپای دیگر رزمندگان در ماموریت بودند.

وی با اشاره به تلاش فتنه ‌گران برای ایجاد ناامنی و آشوب در نظام گفت: ملت با بصیرت و هوشیار ایران اسلامی به یاری خداوند متعال و ایثار شهدا فتنه‌ها را سرکوب کردند.

امیر قربانی گفت: من به عنوان سربازی کوچک از دیدار با خانواده شهدا روحیه می‌گیرم و خرسند از زیارت خانواده شهدای والامقام هستم.

وی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای ایجاد ناامنی در نظام گفت: استکبار برای تخریب اذهان جوانان ما نقشه دارد و هزینه‌های بسیاری را متحمل شده تا مغز جوان ایرانی را به تسخیر خود در آورد.

امیر قربانی خاطرات و وصیت نامه های شهدا را گنجینه‌هایی ارزشمند دانست و بر تداوم راه شهیدان تاکید و گفت: برگزاری یادواره‌های شهیدان بهترین پادزهر علیه استکبار است.