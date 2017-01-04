۱۵ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۱

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر:

۴ انتصاب جدید در استانداری بوشهر انجام شد

بوشهر - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: ۳ بخشدار جدید با حکم وزیر کشور و همچنین سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با حکم استاندار بوشهر منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید اسماعیل موسوی اظهار داشت: با حکم وزیر کشور سه بخشدار جدید در استان بوشهر معرفی شدند.

وی افزود: با پیشنهاد استاندار بوشهر و با حکم وزیر کشور، حسن درویشی به عنوان بخشدار جدید دلوار، احمد عمویی به عنوان بخشدار مرکزی بوشهر و باقر گله گیر به عنوان بخشدار مرکزی دیلم منصوب شدند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین با حکم استاندار بوشهر، عباس برزگرزاده نیز به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر منصوب شد.

