مدیرکل حوزه استاندار بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که معاونان استاندار و شماری از مدیران ستادی استانداری حضور داشتند استاندار ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر برزگرزاده مدیرکل سابق حوزه استاندار، سید حسن موسوی را به عنوان مدیرکل جدید حوزه استاندار معرفی کرد.

برزگرزاده علاوه بر عضویت هیئت علمی دانشگاه، در سمت‌های بخشدار مرکزی بوشهر، مدیرکل امور اجتماعی و سرپرست اداره کل سیاسی استانداری، دستیار ویژه استاندار در امور حقوق شهروندی و مدیرکل حوزه استاندار بوشهر مشغول فعالیت بود.

موسوی پیش از این در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مشغول خدمت بوده است.