وتوی گزینه گودرزی در فدراسیون اسکی/شهلایی رفت، محبی نایب رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ۲۱ شهریور جواد شهلایی به عنوان نایب رئیس فدراسیون اسکی انتخاب شده بود، بسیاری وی را گزینه محمود گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان می دانستند که به فدراسیون اسکی تحمیل شده است.

با استعفای گودرزی، مشخص بود که فدراسیون اسکی به دنبال انتخاب مهره مورد نظر خود در این پست باشد. گزینه نایب رئیسی فدراسیون نیز پیام محبی بود که چندی پیش پست مشاور اجرایی فدراسیون را نیز گرفت. امروز خروجی پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان خبر از انتصاب دو حکم در اسکی داد که یکی از آنها حکم محبی در نایب رئیسی بود. این یعنی گزینه گودرزی در اسکی وتو شد و شهلایی بدون حضوری فعال در اسکی به اجبار از این سمت خداحافظی کرد.

این در حالی است که هنوز نایب رئیس بانوان و دبیر این فدراسیون انتخاب نشده اند.