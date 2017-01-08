«خانه کاغذی» ناعادلانه در فجر رد شد/ از انتخاب فیلم پسرم خوشحالم

مهدی صباغ‌زاده کارگردان فیلم سینمایی «خانه کاغذی» به تهیه کنندگی تینا پاکروان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرفته نشدن این فیلم در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: «خانه کاغذی» به خاطر برخورد سلیقه ای هیات انتخاب به بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر راه نیافت. به نظر می رسد آنها اصلا به امتیازات فیلم توجهی نکرده اند و کمیته انتخاب بهانه هایی همچون متوجه نشدن موضوع و داستان فیلم را می آورد. اگر این موضوع هم درست باشد چطور توانستند بازی درجه یک پرویز پرستویی که می توانست یکی از کاندیداهای کسب سیمرغ باشد، در نظر نگیرند؟ تینا پاکروان و حسین پاکدل و ستاره اسکندری هم بازی های بسیار خوبی داشتند، فضاسازی ها و فیلمبرداری این اثر هم بسیار خوب بود.

وی با اشاره به اینکه هیات انتخاب همه این موارد را ندیده گرفته است، بیان کرد: به نظر می رسد وقتی بخواهند یک اثر را کنار بگذارند به هر طریق ممکن این کار را می کنند و بهانه های مختلفی مثل نداشتن کیفیت را می آورند. سوال من این است که آیا فیلم هایی که این افراد می سازند کیفیت خوبی دارد؟ ما که هر سال آثار این افراد را می بینیم و متوجه می شویم که آثار آنها کیفیت، داستان، محتوا، میزانسن و ... ندارند و اصلا فیلم‌های درخوری نیستند. چنین افرادی امسال یک فیلم خوب را کنار گذاشتند من واقعا نمی دانم بر چه مبنایی «خانه کاغذی» را از بخش مسابقه کنار گذاشتند.

صباغ زاده عنوان کرد: من شخصا از فیلمم دفاع می‌کنم و می توانم بگویم که «خانه کاغذی» یکی از بهترین فیلم های امسال است و مردم درباره آن قضاوت می کنند.

این کارگردان ادامه داد: به نظرم موضوع «خانه کاغذی» به خط قرمزها نزدیک شده بود و همین امر باعث رد شدن فیلم شد، این اثر درباره نویسندگان و روزنامه نگاران بود ما مظلومیت این قشر را نشان دادیم و همین موضوع به مذاق دوستان خوش نیامده است.

صباغ زاده که تهیه کننده «ایتالیا ایتالیا» نیز است در بخش پایانی صحبت هایش با اشاره به پذیرفته شدن این فیلم به کارگردانی کاوه صباغ زاده در بخش مسابقه اظهار کرد: من از این بابت بسیار خوشحالم که حداقل اگر قدیمی ها نیستند جوان ها می توانند خوب در این عرصه بدرخشند. پسرم کاوه فیلم خوبی ساخته و مانند فردی که چندین سال سابقه فیلمسازی دارد، عمل کرده است. او فیلم تازه و نویی ساخته و خوشحالم که کمیته انتخاب فیلم او را قبول کرده است.