«خانه‌ کاغذی» با پرویز پرستویی و تینا پاکروان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خانه کاغذی» به کارگردانی مهدی صباغ زاده روز گذشته شنبه ۲۴ مهر ماه در تهران کلید خورد.

در این فیلم سینمایی، پرویز پرستویی و تینا پاکروان به ایفای نقش می‌پردازند و طی روزهای آینده بازیگران دیگر «خانه کاغذی» معرفی می شوند.

مهدی صباغ‌زاده پس از چهار سال دوری از کارگردانی سینما «خانه کاغذی» را جلوی دوربین برده است. فیلمنامه‌ این فیلم نوشته مشترک خسرو نقیبی، مهدی صباغ زاده و علی مسعودی نیا است و تینا پاکروان تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

دیگر عوامل خانه کاغذی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، صدابردار: نظام الدین کیایی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، مدیر تولید: مهدی چراغی، جلوه های ویژه: ایمان کرمیان، عکاس: احمدرضا شجاعی، برنامه ریز و دستیار اول: کاوه صباغ زاده، دستیار دوم: سمیه میرشمسی، منشی صحنه: دنیا راد، مدیر تدارکات: حامد آزادی، دستیار اول فیلمبردار: مهرداد لشکری، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ.