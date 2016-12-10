به گزارش خبرنگار مهر، فردین خلعتبری موسیقی فیلم «خانه کاغذی» به کارگردانی مهدی صباغزاده و تهیهکنندگی تینا پاکروان را میسازد.
در این فیلم سینمایی که اولین نمایش آن در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است، پرویز پرستویی، تینا پاکروان، ثریا قاسمی، ستاره اسکندری، مهدی پاکدل، علیرضا کمالی، حسین پاکدل، محسن قاضیمرادی، ارد زند و شقایق فراهانی به ایفای نقش میپردازند.
فیلمنامه «خانه کاغذی» توسط خسرو نقیبی، مهدی صباغزاده و علی مسعودینیا به طور مشترک نوشته شده و مدیریت فیلمبرداری آن بر عهده علیرضا زریندست است.
صباغزاده بعد از چهار سال دوری از کارگردانی سینما، «خانه کاغذی» را جلوی دوربین برد.
دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از صدابردار: نظام الدین کیایی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، مدیر تولید: مهدی چراغی، جلوه های ویژه: ایمان کرمیان، عکاس: احمدرضا شجاعی، برنامه ریز و دستیار اول: کاوه صباغ زاده، دستیار دوم: سمیه میرشمسی، منشی صحنه: دنیا راد، مدیر تدارکات: حامد آزادی، دستیار اول فیلمبردار: مهرداد لشکری، امور مجازی: آریان امیرخان و مشاور رسانهای: آیدا اورنگ.
نظر شما