۱۸۸ هزار کودک هرمزگانی در برابر فلج اطفال واکسینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، غلامعلی جاودان با اشاره به اجرای طرح پولیو برای کودکان زیر پنج سال در استان گفت: حفظ دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است. هر چند که تلاش ها برای کامل کردن برنامه ریشه کنی فلج اطفال در دو کشور بومی فلج اطفال یعنی افغانستان و پاکستان همچنان تداوم دارد، وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در جهان و منطقه تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (۲۶ آبان سال جاری) نشان دهنده کاهش موارد در جهان از ۵۶ به ۳۲ مورد است.

رئیس مرکز بهداشت استان تأکید کرد: به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی و پوشش پایین ایمن سازی؛ نیجریه نیز مجدداً همراه با افغانستان و پاکستان بومی فلج اطفال محسوب می شود.

به گفته وی، با توجه به همجواری ایران با دو کشور بومی فلج اطفال در مرز شرقی و ترددهای بسیار بین المللی، قاچاق اتباع و... ، در هر زمان خطر بازگشت مجدد بیماری به کشور وجود دارد.

وی افزود: تداوم وضعیت عاری از پولیو طی سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۱ میلادی مبین تلاش همه همکاران در سطوح مختلف بهداشتی در جهت دستیابی به پوشش بالای واکسیناسیون جاری و انجام با کیفیت عملیات ایمن سازی تکمیلی سالیانه بوده است. منطبق با توصیه های سازمان بهداشت جهانی ضروری است برای حفظ این دستاورد بزرگ و به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش مجدد ویروس وحشی پولیو، عملیات سالانه ایمن سازی تکمیلی در ۲ نوبت به صورت فعال و خانه به خانه انجام می شود.

جاودان افزود: این طرح همزمان در برخی از استان های کشور، در مرحله اول از ۲۵ تا۳۰ دی و مرحله دوم از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند امسال اجرا می شود و هدف از واکسیناسیون، ریشه کنی فلج اطفال یا بیماری پولیو است که به صورت خانه به خانه در استان هرمزگان برگزار می شود.