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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

برای نوبت دیماه ۹۵؛

نتایج آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون زبان انگلیسی «ای پی تی» دانشگاه آزاد در نوبت دی ماه ۹۵ در سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه آزمون خود آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳، فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی جهت آمادگی داوطلبان ، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان ­­­­­­­­­­­­در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی English.iau.ac.ir/ept جهت شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.

کد مطلب 3871615

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