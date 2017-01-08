نتایج آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه آزمون خود آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳، فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی جهت آمادگی داوطلبان ، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان ­­­­­­­­­­­­در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی English.iau.ac.ir/ept جهت شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.