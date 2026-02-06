به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای نماز جمعه اهرم با اشاره به قرار داشتن در ماه مبارک شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)، از تلاشهای جامعه اطلاعاتی کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت پایدار امروز کشور، حاصل مجاهدت شبانهروزی نیروهایی است که در گمنامی، فتنهها و توطئههای پیچیده دشمنان داخلی و خارجی را شناسایی و خنثی میکنند.
وی با اشاره به حوادث و آشوبهای سالهای اخیر افزود: جنایتکارانی که در فتنههای طراحیشده با حمایت آمریکا، صهیونیسم و جریانهای تروریستی دست به کشتار مردم زدند، از چشمان تیزبین نیروهای امنیتی در امان نخواهند بود و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
امام جمعه اهرم با اشاره به آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و چهلوهفتمین دهه فجر، انقلاب اسلامی را جلوه تحقق سنت الهی دانست و تصریح کرد: ملت ایران با اراده، ایمان و رهبری امام خمینی(ره)، مسیر تاریخ خود را تغییر داد و سلطه رژیم شاهنشاهی و حامیان خارجی آن را پایان بخشید. این اراده تا زمانی که حفظ شود، نصرت الهی نیز همراه ملت خواهد بود.
پهلوزاده خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی، هندسه قدرت جهانی را دگرگون کرد و خواب را از چشم مستکبران گرفت. امروز ملتهای آزاده جهان به این باور رسیدهاند که تنها راه مقابله با نظام سلطه، مقاومت و ایستادگی است؛ تجربه غزه، فلسطین و دیگر ملتهای مظلوم گواه این حقیقت است.
وی با اشاره به تهدیدها و پیشبینیهای دشمنان درباره فروپاشی ایران گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها و جنگ ترکیبی، ملت ایران نهتنها تضعیف نشد، بلکه به قلههای علم، اقتدار و توان دفاعی رسید و دیگر اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت خود را نخواهد داد.
امام جمعه اهرم با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره احتمال جنگ منطقهای تأکید کرد: ایران آغازگر جنگ نیست، اما هر تجاوزی با پاسخ فراگیر و منطقهای مواجه خواهد شد و این پیام روشنی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
وی جنگ ادراکی و اقتصادی دشمن را خطرناکتر از جنگ نظامی دانست و گفت: هدف دشمن، تضعیف ایمان، امید و اعتماد مردم به نظام است؛ از اینرو تقویت تولید داخلی، حفظ وحدت ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، بهویژه در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، ضرورتی راهبردی است.
پهلوزاده تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی، بار دیگر ثابت خواهد کرد که ملت ایران تسلیم تهدید نمیشود و همچنان با صلابت از انقلاب، استقلال و عزت خود دفاع میکند.
نظر شما