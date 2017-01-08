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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۵

فرماندار سرعین:

سرعین به شهر دیجیتالی تبدیل می‌شود

سرعین به شهر دیجیتالی تبدیل می‌شود

اردبیل – فرماندار سرعین از تبدیل سرعین به شهر دیجیتالی با توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال امیدهای آسیا در اردبیل تصریح کرد: مذاکراتی با چند شرکت فناوری اطلاعات انجام شده تا زیرساخت‌های الکترونیک و دیجیتالی شهر تقویت شود.

وی افزود: این اقدام می‌تواند به بهبود پوشش رویدادهای مهم شهر سرعین به عنوان قطب گردشگری استان اردبیل منجر شود و به تبلیغ و معرفی پتانسیل‌های سرعین بینجامد.

فرماندار سرعین تأکید کرد: از جمله توسعه امکانات دیجیتالی فرصتی برای انعکاس مطلوب مسابقات آسیایی   والیبال که در اردیبهشت‌ماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود، فراهم می‌سازد.

ناصری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با آبدرمانی ها و جامعه اقامتی اضافه کرد: در حال حاضر ضروریات آمادگی میزبانی از تیم‌های ورزشی ۱۶ کشور آسیایی فراهم شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این کیفیت خدمات هتل‌ها، تنظیف معابر شهری و کنترل ترافیک در دستور کار است تا بتوان نسبت به میزبانی هر چه مطلوب تیم‌ها اقدام کرد.

فرماندار سرعین متذکر شد: شهرستان سرعین در نظر دارد از اول مهرماه تا اردیبهشت‌ماه سال آینده خدمات اقامتی و گردشگری خود را بالاترین کیفیت و کمترین قیمت ارائه دهد.

به گفته ناصری تاکنون بسیاری از پتانسیل‌های موجود در استان به ویژه ظرفیت‌های گردشگری به شکل مطلوب مورداستفاده قرار نگرفته و برگزاری مسابقات بین‌المللی فرصت مناسبی جهت معرفی این قابلیت‌ها خواهد بود.

کد مطلب 3872055
محمد میرزایی ناطق

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