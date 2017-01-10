مردم حماسه آفریدند/ همه آمده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی پس از ساعت ها انتظار، از پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام راحل استقبال کردند.

جمعی از مسئولان و اعضای بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در حرم مطهر امام راحل حاضر شده تا مراسم تدفین رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود.

بسیاری از مردم با در دست داشتن پوسترهایی از تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولان تأکید کردند.

جمعی از اهل تسنن و مسیحیان ساکن در پایتخت و نقاط مختلف ایران نیز در مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی شرکت کردند.