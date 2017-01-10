۳۵۰۰ محفل انس با قرآن در مدارس لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقوی از برگزاری سه هزار و ۵۰۰ محفل انس با قرآن کریم در مدارس لرستان خبر داد.

وی افزود: هدف از برگزاری این محافل قرآنی توسعه، ترویج و تحکیم فرهنگ قرآن و عترت در بین دانش آموزان و آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم و معارف قرآنی است.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی در هر یک از دوره های تحصیلی اهداف خاصی متناسب با سن و سال دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

تقوی تصریح کرد: در دوره ابتدایی فعالیت ها و برنامه های قرآنی با محوریت آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن و الگوی تلاوت های تقلیدی قاریان بزرگ اجرا می شود و در دوره های اول و دوم متوسطه علاوه بر روخوانی و روانخوانی قرآن، آشنایی با قرائت ترتیل و تحقیق و مفاهیم قرآنی مورد توجه قرار می گیرد.

وی در پایان سخنان خود به برگزاری مسابقات یازده گانه قرآنی در بخش دانش آموزان پسران و مسابقات نه گانه قرآنی در بخش دانش آموزان دختر اشاره کرد و افزود: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از مدرسه به عنوان حیات طیبه یاد شده و این مسابقات می توان در دستیابی به این هدف عالی تاثیر گذار باشد.