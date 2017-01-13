«زندگی پشت زندگی» منتشر شد/مرورسالهای جنگ اول و دوم جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «زندگی پشت زندگی» نوشته کیت اتکینسون با ترجمه گروه ترجمه شیراز زیر نظر علی معصومی، به تازگی توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب سی امین عنوان از مجموعه «داستان جهان» است که توسط این ناشر چاپ می شود.

بهنام حاجی زاده، سارا خداپرست و زهرا فردی مترجمانی هستند که در بازگردانی این کتاب فعالیت داشته اند. کتاب «زندگی پشت زندگی» بسیاری از معیارهای پذیرفته شده رمان نویسی را پشت سر می گذارد و نشان می دهد که می توان طور دیگری هم رمان نوشت. این رمان با نوعی رقص علیت و شانس، بازی می کند. این نویسنده با نوشتن ۴ رمان از مجموعه کارآگاهی «جکسن برودی» چیرگی اش را در استفاده از شگردها و تکنیک های ساختاری روایی پیچیده نشان داده است.

اتکینسون توانایی و تبحر خود در استفاده از تکنیک های ساختاری روایی پیچیده را در رمان «زندگی پشت زندگی» هم به کار گرفته و شیوه غافلگیری و تردستی رمان های کارآگاهی را با شیفتگی معطوف به شخصیت رمان نویسان ادبی در هم آمیخته است.

کیت اتکینسون در سال ۱۹۵۱ در یورک انگلستان متولد شده است. او در دانشگاه داندی، ادبیات انگلیسی خوانده و رساله دکترای خود را با عنوان «داستان کوتاه پسامدرنیستی در زمینه تاریخی آن» نوشته است. نخستین رمان او با عنوان «پشت صحنه موزه» موفق شده با پشت سر گذاشتن نویسندگانی چون «روی جنکینز» برنده جایزه کتاب سال ویت برد شود. پس از این کتاب، اتکینسون ۵ رمان دیگر، یک نمایشنامه و یک مجموعه داستان نوشته است. آخرین کتابش هم با عنوان «خدایی در ویرانه ها» در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است.

«زندگی پشت زندگی» در سال ۲۰۱۳ برنده جایزه «کوستا بوک» برای بهترین کتاب سال شد و مجله های معتبر آن را در گروه ۱۰ کتاب برگزیده سال ۲۰۱۳ و فهرست بهترین رمان های سال قرن ۲۱ معرفی کردند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

اورسولا گفت: «برایت این پرسش پیش نمی آید که چه می شد اگر یک چیز کوچک در گذشته تغییر کرده بود. اگر هیتلر روز تولدش مرده بود، یا اگر وقتی بچه بود، یکی او را دزدیده و بزرگش کرده بود، مثلا در یک خانواده کویکر، بی شک اتفاق ها یک جور دیگر می شدند؟»

رالف با ملایمت پرسید: «فکر می کنی کویکرها بچه می دزدند؟»

_ خوب، شاید اگر می دانستند چه اتفاقی می افتد این کار را می کردند.

_ اما هیچ کس نمی داند چه رویدادهایی در پیش است و به هر حال، شاید باز هم همان فرد می شد، چه کویکر و چه غیر کویکر. شاید ناچار می شدند به جای دزدیدن، او را بکشند. می توان این کار را کرد؟ می توان بچه ای را کشت؟ با تفنگ؟ یا اگر تفنگ نبود، با دست های خالی؟ با خونسردی؟

اورسولا اندیشید که آیا این باعث در امان بودن تدی می شد؟ البته، نه فقط تدی، بلکه همه دنیا. تدی روز بعد از اعلام جنگ، برای نیروی هوایی سلطنتی نام نویسی کرده بود. او داشت در مزرعه کوچکی در سوفوک کار می کرد. بعد از دانشگاه آکسفورد، یک سال را در کالج کشاورزی گذرانده بود و بعد روی زمین ها و مزرعه های مختلفی در منطقه کار کرده بود...

این کتاب با ۵۵۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۷۰ هزار ریال منتشر شده است.