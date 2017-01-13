یادواره شهدای عرفه و عملیات کربلای ۵ در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با همکاری سپاه شهدا آذربایجان غربی، ستاد برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، صدا و سیمای استان، بنیاد شهید و ایثارگران استان، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان، شهرداری ارومیه و هیئت ثارالله ارومیه و با حضور گسترده جوانان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و با شرکت رزمندگان حاضر در صحنه‌های دفاع مقدس روز جمعه برگزار شد.

یکی از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم با اشاره به این گرامیداشت شهدای عملیات غرورآفرین کربلای ۵که بعد از عملیات ولفجر ۸ یکی از مهمترین عملیات‌ها عملیات کربلای ۵ بود گفت: صدام برای مقابله با ایران اسلامی از شرق و غرب کمک گرفت تا ملت ایران را به زانو در آورد اما با استقامت و ایستادگی این ملت همیشه در صحنه مواجه شد و نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد.

سردار یعقوب صمدلویی با بیان این که رزمندگان اسلام از لحاظ تجهیزاتی از امکانات بسیار کمی برخوردار بودند افزود: نیروی ایمان و تقوای بسیجیان و نیروهای ایرانی باعث شد تا در این دفاع هشت ساله ما بر دشمنان اسلام غلبه کنیم.

وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام عاشق خدا بودند و با شجاعت و جسارتی مثال زدنی به سوی دشمن حرکت می‌کردند عنوان کرد: باید مسیر رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را با همه توان ادامه دهیم و بدانیم که اگر ایمان به پیروزی داشته باشیم و در مسیر الهی گام برداریم، شکستی در کار نخواهد بود.

در این یادواره حسین غفاری رزمنده و نویسنده دفاع مقدس و جمع‌آوری کننده بسیاری از خاطرات شهدا و رزمندگان دوران جنگ به ذکر خاطره و مستنداتی از این دوران پرداخت.

در حادثه سقوط هواپیمای حامل سردار شهید احمد کاظمی در ارومیه نیز شهیدان اسدی، کروندی، رشادی، یزدانی، مهتدی، سلیمانی، شاهمرادی(حنیف)، آذینپور، الهامی نژاد و بصیری به لقا الله پیوستند که مجلس بزرگداشت این شهدا نیز همزمان با شهدای عملیات کربلای ۵ برگزار شد.

عملیات کربلای ۵ روز نوزدهم دی ماه سال ۱۳۶۵ در محور شلمچه- کانال ماهی با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.