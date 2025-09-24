به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معلمی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلوپنجمین سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نخستین یادواره شهدا و ایثارگران فرمانداری جویبار که در مسجد فقیهمحله این شهرستان برگزار شد، با تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: صدام با طمع دستیابی به مناطق نفتخیز خوزستان و با پشتیبانی قدرتهای بزرگ جهانی جنگی تمامعیار را علیه ملت ایران آغاز کرد، اما ایمان و بصیرت رزمندگان ایرانی نقشههای استکبار را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به آزادسازی خرمشهر افزود: در حالی که بسیاری این پیروزی را محال میدانستند، اراده و توکل رزمندگان آن را محقق ساخت. حتی در آن روزها برخی مسئولان به دنبال راهکار سیاسی بودند، اما امام خمینی (ره) با شجاعت و بصیرت الهی مسیر مقاومت را ترسیم کردند و ملت ایران به دنیا نشان دادند که میتوان با ایمان بر تجهیزات پیشرفته دشمن غلبه کرد.
امام جمعه قائمشهر با تأکید بر حمایت آمریکا، شوروی، آلمان، فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی از صدام تصریح کرد: دفاع مقدس در حقیقت جنگ جهانی علیه جمهوری اسلامی بود، اما نتیجه آن سربلندی ملت ایران و تثبیت نظام اسلامی شد.
حجتالاسلام معلمی ادامه داد: امنیت و عزتی که ملت ایران امروز از آن برخوردار است، مرهون خون شهدا، ایثار جانبازان و صبر خانوادههای آنان است و وظیفه ماست که با کار و تلاش درست، پاسدار این میراث ارزشمند باشیم.
وی در پایان با قدردانی از خانوادههای شهدا و ایثارگران شهرستان جویبار و اقدام فرماندار در برگزاری این یادواره معنوی خاطرنشان کرد: سنت الهی بر این است که تلاش مؤمنانه و اخلاص، نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.
