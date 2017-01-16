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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

اجرای طرح «یکپارچه سازی نشانی ایرانیان» نیازمند مشارکت همگانی

اجرای طرح «یکپارچه سازی نشانی ایرانیان» نیازمند مشارکت همگانی

معاون وزیر ارتباطات خواستار مشارکت همگانی در اجرای پروژه ملی اقتصاد مقاومتی طرح یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (GNAF ) شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ملی پروژه یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (GNAF ) با تاکید بر نقش مشارکت مدیران و دستگاه های اجرایی جهت پیاده سازی این پروژه مرتبط با اقتصاد مقاومتی، با حضور مسئولان ارشد سازمانهای ذی ربط امروز در وزارت کشور برگزار شد.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه تاکید کرد: باید مسئولان استانی را ترغیب کنیم تا این طرح به عنوان زیرساخت اصلی کشور به نتیجه برسد.

وی با تاکید براینکه مرز منافع و امنیت ملی و حفظ اطلاعات به سه بخش این پروژه بستگی دارد، خاطرنشان کرد: داده های مکانی باید بر بستر نقشه های رقومی و سیستم «جی نف» شرکت ملی پست پیاده سازی شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید این اطلاعات در داخل کشور حفظ شود، ادامه داد: در استان ها کمیسیون تحول اداری مسئول این پروژه است و باید با مشارکت بخش های ذی ربط این پروژه را به سرعت به سرانجام رساند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، همت مدیران و کاهش منازعات میان دستگاهی را رمز موفقیت این پروژه دانست و افزود: خوشبختانه زیرساخت های فنی طرح مهیا شده و باید مسئولان استانی را ترغیب کنیم تا این طرح را به عنوان زیرساخت اصلی کشور به نتیجه برسانند.

کد مطلب 3878855

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