دیگر چیزی برای توزیع در نوار غزه باقی نمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل اعلام کرد که دیگر تقریباً چیزی برای توزیع در نوار غزه باقی نمانده است.

پیش از این نیز نهادهای فعال در زمینه کمک‌های بشردوستانه بارها نسبت به خطر قحطی در نوار غزه به دلیل حملات پی در پی رژیم صهیونیستی و محاصره این باریکه از آغاز تجاوز به غزه در تاریخ هفت اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون هشدار داده بودند.

پیش از این سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده بود که تجاوزات و حملات اسرائیل در بمباران رفح این سازمان را مجبور کرد که ارائه خدمات نجات بخش به بیمارستان اندونزی را متوقف کند.

به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، سیستم بهداشتی در غزه نابود شده و اکنون نظام درمانی در حال فروپاشی کامل است و این وضعیت عواقب ناگواری برای کسانی خواهد داشت که در نوار گرفتار شده‌اند.