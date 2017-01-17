سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات مهار شعله های آتش گفت: وقوع حادثه حریق در یک انبار چوب در ساعت ۱:۲۳ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان چهار ایستگاه را به همراه تانکر آب، خودروی حامل تجهیزات تنفسی و خودروی فوماتیک یه محل حادثه واقع در خلازیل اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور عوامل آتش‌نشانی در محل حادثه اظهارکرد: پس از حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که حریق در یک انبار چوب به مساحت ۲هزار متر مربع رخ داده و حدود نیمی ازمساحت آن کاملا شعله ور شده و شعله‌های آتش در حال گسترش است.

وی گفت: وجود تعداد زیادی چوب خام و کنده درخت عملیات آتش نشانان در اطفای حریق را با سختی مواجه کرده بود، اما سرانجام آتش نشانان ضمن مهار حریق موفق به اطفای کامل آن شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت، افزود: آتش نشانان پس از اطفای کامل حریق تا ساعت‌ها عملیات لکه گیری و ایمن‌سازی را ادامه داده و حوالی ساعت هفت صبح امروزبه عملیات خود خاتمه دادند.

به گفته ملکی علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در دست بررسی است.