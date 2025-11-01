به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت ۰۴:۰۳ بامداد، گزارش وقوع حریق دو خودروی سوخت‌بر در محور بندرعباس–ایسین به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱۰ به محل حادثه اعزام شدند.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل، مشاهده کردند که دو خودروی حامل سوخت به‌طور گسترده در حال اشتعال هستند و با توجه به شدت حرارت، عملیات اطفا و ایمن‌سازی با دقت و سرعت انجام شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروها جان باختند. آتش‌نشانان پس از مهار کامل آتش، نسبت به سردسازی و ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.