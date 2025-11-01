  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

حریق دو خودروی سوخت‌بر در جاده بندرعباس–ایسین با دو فوتی

حریق دو خودروی سوخت‌بر در جاده بندرعباس–ایسین با دو فوتی

بندرعباس- حریق دو دستگاه خودروی سوخت‌بر در جاده بندرعباس به سمت ایسین، با حضور نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و متأسفانه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت ۰۴:۰۳ بامداد، گزارش وقوع حریق دو خودروی سوخت‌بر در محور بندرعباس–ایسین به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱۰ به محل حادثه اعزام شدند.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل، مشاهده کردند که دو خودروی حامل سوخت به‌طور گسترده در حال اشتعال هستند و با توجه به شدت حرارت، عملیات اطفا و ایمن‌سازی با دقت و سرعت انجام شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروها جان باختند. آتش‌نشانان پس از مهار کامل آتش، نسبت به سردسازی و ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6641396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها