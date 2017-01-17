۱۴ زمین چمن مصنوعی در منطقه ۲۰ تهران احداث و ترمیم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی در جمع پیشکسوتان و چهره های مشهور ورزشی جنوب تهران اظهار داشت: به دنبال رویکرد فرهنگی مدیریت شهری تهران و به منظور توسعه فضاهای ورزشی، در یک دهه گذشته بیش از ۶۰ زمین چمن مصنوعی در منطقه ۲۰ به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران احداث شده است.

صفوی با اشاره به اینکه ترویج ورزش در بین شهروندان همواره از اولویت های مدیریت شهری بوده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون، پنج زمین چمن مصنوعی احداث شده است.

وی به تعویض چمن زمین ورزشی مدرس و شهرسالم اشاره کرد و ادامه داد: زمین فوتبال خاکی جهان آرا با مساحت یک هکتاری واقع در جوانمرد قصاب به چمن مصنوعی تبدیل می شود که بزرگ ترین زمین ورزشی منطقه ۲۰ تهران خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران به ساخت ۱۰ سالن چندمنظوره، ۲۰ مجموعه ورزشی و بزرگ ترین مجموعه ورزشی ویژه جانبازان در این منطقه اشاره کرد و گفت: سرانه فضاهای ورزشی در این منطقه جنوبی رشد مناسبی داشته است و همچنان برای توسعه امکانات و فضاهای ورزشی تلاش می کنیم.

گفتنی است نشست صمیمانه پیشکسوتان ورزشی شهرری با شهردار منطقه ۲۰ تهران با حضور مدیران اداره ورزش و جوانان شهرری، رئیس و دبیر فوتبال استان تهران، رئیس بسیج ادارات شهرستان ری، هیئت رئیسه خبرنگاران و فعالان بسیج شهرری، پیشکسوتان و بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال همچون حمید جاسمیان، بهنام ابوالقاسم پور و جواد نکونام در سالن جام جم شهرری برگزار شد.