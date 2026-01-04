افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شهردار تهران با همراهی شهردار منطقه ۲۰ تهران، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر و مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از برخی پروژههای منطقه ۲۰ تهران بازدید کرد.
احداث «مجموعه ورزشی شهدای تقیآباد»، «مجتمع تجاری اداری صدف» و «مجموعه ورزشی شهدای گمنام»، همچنین «تعریض خیابان شهید فدایی در ضلع جنوب غربی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)»، «سرای محله حمزهآباد»، «پل عبدالرحمن صوفی»، «باغ ایرانی»، «قطب گردشگری (بام ری)»، پروژههای بازدید و بررسی شده اخیر را تشکیل میدهد.
شهردار منطقه ۲۰ تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژههای مذکور، از افتتاح مجموعه ورزشی شهدای تقیآباد و زمین چمن شهدای گمنام، تا پایان سال جاری خبر داد.
شنگی بهرهبرداری از این دو مجموعه ورزشی را گام مؤثری در افزایش سرانههای ورزشی در شهرری عنوان کرد.
گفتنی است، مجموعه ورزشی مسقف و چند منظوره شهدای تقیآباد، ۳۴۰۰ متر زیربنا دارد و در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد. زمین چمن مصنوعی شهدای گمنام نیز واقع در بلوار بسیج شهرری به مساحت ۱۴ هزار مترمربع، با تجهیزاتی از جمله رختکن، فضای اداری و سکوی تماشاچیان، کمتر از ۳ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای شهری به ویژه در پهنه جنوبی تهران، از پشتیبانی لازم به منظور اتمام عملیات عمرانی و تأمین تجهیزات این دو مجموعه ورزشی خبر داد.
