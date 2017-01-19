درباره مذاکرات آستانه با ایران در رایزنی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) امروز اعلام کرد که روسیه به تماس های خود با همتایان ایرانی خود درباره نشست آستانه از قبیل دعوت از آمریکا برای حضور در این نشست ادامه می دهد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سؤالاتی درباره احتمال تغییر تاریخ نشست مذکور گفت: درباره (تغییر تاریخ) نشست آستانه اکنون نمی توان چیزی بگویم.

لازم به ذکر است، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه ساعاتی پیش اعلام کرد که آمریکا برای شرکت در مذاکرات آستانه دعوت شده است.

گفتنی است، مذاکرات سوری- سوری با هدف رایزنی پیرامون حل و فصل بحران در سوریه قرار است دوشنبه آینده ۲۳ ماه جاری میلادی (۴ بهمن ماه) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود.