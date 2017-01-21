به گزارش خبرگزاریمهر، محمود باقری در بازدید از این مکان گردشگری گفت: فاز نخست این پروژه شامل پارکینگ، نمازخانه، جاده دسترسی، بهسازی و سنگفرش ورودی غار و روشنایی داخل غار در دهه فجر افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه غار دهشیخ از شگفتانگیزترین جاذبههای استان کهگیلویه و بویراحمد است، افزود: این اثر طبیعی از ۷ دالان تشکیل شده که ارتفاع برخی از این دالانها به ۷ متر هم میرسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این مکان از جاذبههای کمترشناخته شده در ایران است، تصریح کرد: معرفی این فضا، سبب میشود که سال آینده این غار یکی از مهمترین جاذبههایی باشد که بیشترین تعداد گردشگر را از سراسر ایران و دنیا به خود جذب کند.
باقری عنوان کرد: غار دهشیخ یک غار آهکی کاملا طبیعی است که آب و مسائل زمینشناسی سبب ایجاد آن شده و انسان در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: سرمایهگذار برای ایجاد مجتمع تفریحی و رفاهی غار دهشیخ حدود ۴ میلیارد تومان هزینه برآورد کرده است.
باقری با بیان اینکه سرمایهگذار برای احداث این مجتمع یک هکتار زمین خریداری و تملک کرده است، ادامه داد: احداث جاده دسترسی به غار، رستوران با فضای باز، رستوران با فضای بسته، کافی شاپ، آلاچیق و سکوی نشیمن در این مکان در دستور کار سرمایهگذار قرار دارد.
وی همچنین گفت: آمادگی داریم با دستور استاندار کهگیلویه و بویراحمد پروژه تلهکابین سیسخت را به سرمایهگذار غار دهشیخ واگذار کنیم.
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