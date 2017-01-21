جدول قیمت فروش بنزین در سال ۹۶/ عوارض فروش بنزین گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سه نوع بنزین عرضه شده در جایگاه‌های سوخت کشور سال ۹۶ با افزایش همراه نخواهد شد و دست کم تا پایان خرداد ماه سال آینده که فعالیت دولت یازدهم به پایان می‌رسد، قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی گران نمی شود.

بر این اساس، هفته گذشته نشست مشترکی بین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی، وزیر نفت، معاون برنامه ریزی وزیر نفت و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

در این نشست مشترک توافق شده تا ضمن افزایش پنج درصدی عوارض فروش بنزین برای سال ۹۶ اما قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی برای عرضه به مردم، افزایش نیابد.

از این رو پنج درصد افزایش عوارض فروش بنزین از سهم دولت کم شده و برای اجرای طرح های بهینه سازی، بهبود فرآیند و کیفیت در اختیار پالایشگاه های نفت کشور قرار می گیرد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس هم با تایید تثبیت قیمت بنزین برای سال ۹۶، گفته است: سال آینده ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده‌های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان، به توسعه پالایشگاه‌های نفت اختصاص می یابد.

در شرایط فعلی سه نوع بنزین با اکتان ۸۷ تحت عنوان بنزین معمولی، بنزین با استاندارد یورو چهار با اکتان ۹۰ تا ۹۱ و بنزین سوپر با اکتان ۹۵ در پمپ بنزین های کشور عرضه می شود که با توافق مجلس و وزارت نفت، بهای این فرآورده نفتی در قالب لایحه بودجه سال ۹۶ گران نخواهد شد.

جدول قیمت بنزین در سال ۹۶ نوع بنزین قیمت تعیین شده سال ۹۶ به ازای هر لیتر بنزین معمولی اکتان ۸۷ ۱۰۰۰ تومان بنزین یورو چهار ۱۰۰۰ تومان بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان

سازمان برنامه و بودجه کشور هم مهر ماه امسال افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی به ۱۲۰۰ تومان، بنزین سوپر به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۵۰۰ تومان را تکذیب کرده و تاکید کرده بود: قیمت بنزین تا پایان سال ۹۵ گران نخواهد شد.

از سوی دیگر با وجود تثبیت قیمت بنزین اما به نظر می‌رسد روش فعلی عرضه این فرآورده نفتی با استفاده از کارت جایگاه داران سوخت برای سال آینده هم کماکان ادامه یابد.