واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی از نیمه اول شهریور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «نه قیمت بنزین تغییر می‌کند و نه سهمیه آن» این جمله را یک مقام نفتی می‌گوید و اذعان می‌کند که نیمه اول شهریور ماه سرآغاز واردات بنزین سوپر از طریق بخش خصوصی باشد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و نیز قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و بر اساس آن وزارت نفت می‌تواند مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را به اشخاص حقیقی و خصوصی در سراسر کشور بدهد. واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی مصوبه‌ای که نزدیک به یکسال از آن می‌گذرد و عدم اجرای آن می‌گذرد آبان ماه بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد: واردات و توزیع بنزین ویژه یا سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت بدون اختصاص ارز یارانه‌ای در هیئت دولت مصوب شد.

این موضوع ابهاتی را به دنبال داشت و به دنبال آن کرامت ویس کرمی مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات واردات بنزین سوپر گفت: هیئت وزیران مصوبه‌ای دارد که وزارت نفت را مکلف کرده تا شرایط را برای واردات بنزین سوپر توسط شرکت‌های خصوصی فراهم کند تا این شرکت‌ها بتوانند در کنار واردات بنزین کار توزیع را هم انجام دهند، همچنین قیمت گذاری آن از طریق بورس انرژی انجام می‌شود.

همان زمان بود که نگرانی‌های افزایش قیمت و تغییر سهمیه بنزین برای مردم عادی بالا گرفت و بسیاری این اقدام را سرآغاز افزایش قیمت بنزین عنوان کردند اگرچه همان زمان هم افزایش قیمت بنزین بارها تکذیب شد اما اکنون یک مقام نفتی اعلام کرده است، «نه قیمت بنزین تغییر می‌کند و نه سهمیه آن» و جای نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد.

طی روزهای گذشته هم عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این زمینه اظهار کرده بود: با اجرای طرح تأمین بنزین سوپر وارداتی و عرضه به بازار داخلی قرار نیست هیچ تغییری اعم از تغییر قیمت یا تغییر در سهمیه اختصاصی بنزین یارانه‌ای به خودروها در سطح کشور اعمال شود، همچنین قرار است واردات بنزین سوپر معاف از اعمال مالیات در ارزش افزوده باشد که این موضوع سبب تعدیل هزینه تمام‌شده عرضه بنزین سوپر در کشور می‌شود.

یلان تأکید کرد: تقاضای خوبی از سوی دارندگان خودروهای مدل بالا که نیازمند مصرف بنزین با اکتان بالا هستند برای این بنزین وجود دارد، همچنین نرخ بنزین سوپر هنوز مشخص نشده و این نرخ به‌صورت رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا به عوامل مختلفی ازجمله نرخ دریافت سوخت از بازار بین‌المللی، میزان هزینه حمل و نقل، هزینه واردات بنادر کشوری یا گمرک، حمل تا محل‌های توزیع و رعایت سود متعارف واردکننده وابسته است.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد پس از کش و قوس‌های فراوان و صدور مجوز بنزین سوپر بنزین با اکتان ۹۵و ۹۷ درصد با قیمت وارداتی شهریور ماه در برخی از جایگاه‌ها عرضه شود شاید در نگاه اول به نظر برسد که بنزین سوپر آن هم با قیمت آزاد دلار مورد اقبال قرار نگیرد اما باید در نظر داشت که بنزین سوپر وارداتی با قیمت گزاف مشتریان خاص خود را دارد و این اقدام بدون دخالت وزارت نفت و تنها از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد به همین جهت نباید آن را مقدمه‌ای بر افزایش قیمت بنزین قلمداد کرد.