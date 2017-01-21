حکم بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام مشارکت در کودتا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه موج بازداشت های پسا کودتا در ترکیه، دادستانی این کشور امروز از صدور حکم بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام مشارکت در کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در این کشور خبر داد.

در بیانیه دادستانی ترکیه در این باره آمده است: این افراد شامل سربازان و برخی از افسران امنیتی ترکیه نیز می شوند.

«هابرتُرک» با انتشار این بیانیه اعلام کرد: کسانی که حکم بازداشت آن ها صادر شده است، مظنون به استفاده از یک نرم افزار پیام رسان هستند که به گفته دولت توسط جنبش «گولن» در جریان کودتای ماه جولای سال گذشته میلادی مورد استفاده قرار گرفته بود.

بر اساس اعلام رویترز، ترکیه تا کنون ۴۰ هزار نفر رابازداشت و بیش از ۱۰۰ هزار نفر را نیز از مشاغل قضائی و نظامی اخراج و یا به حالت تعلیق درآورده است.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه، آنکارا تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.