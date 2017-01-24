اتحادیه اروپا مشتاق تجارت با «اتحادیه پاسیفیک» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه می گوید در مذاکرات مشترک با اتحادیه اروپا، به دنبال تقویت تجارت و سرمایه گذاری در بلوک «اتحادیه پاسیفیک» خواهد بود.

اتحادیه پاسیفیک، بلوکی تجاری شامل کلمبیا، شیلی، مکزیک و پرو است که هدف از آن افزایش صادرات منطقه ای و جذب سرمایه از سراسر آسیا، عنوان می شود.

اولاند که در سفری رسمی به کلمبیا رفته است، پس از امضای توافق هایی در زمینه توریسم، آموزش وامنیت با «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری این کشور، گفت: فرانسه و اروپا خواهان برقراری رابطه با اتحادیه پاسیفیک هستند و می توانند آغازگر مذاکراتی در راستای توسعه تجارت باشند.

اولاند در عین حال به طور ضمنی با اشاره به تصمیم های اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار آمریکا مبنی بر رویگردانی از پیمان های تجاری بین المللی، گفت: درحالی که برخی از کشورها به دنبال تغییر در توافق های تجاری هستند، اروپا و فرانسه گسترش روابط در این زمینه را طلب می کنند.

به گفته اولاند، انحصارطلبی با ادعای حمایت از تولید داخلی، بدترین پاسخ به چالش های پیش روی جهان است.

ترامپ دیروز دوشنبه در اقدامی شتابزده به وعده انتخاباتی خود مبنی بر خروج از پیمان تجارت آزاد «ترانس-پاسیفیک» که سنگ زیربنای سیاست گردش به پاسیفیک «باراک اوباما» رئیس جمهموری قبلی آمریکا در مواجهه با قدرت یابی چین بود، جامه عمل پوشاند و ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام که دستکم تمام طول سال گذشته (۲۰۱۶) را مشغول چانه زنی برای حصول این توافق تاریخی بودند، در شوک فرو برد.

ترامپ همچنین خواهان بازمذاکره «نفتا» پیمان تجاری موجود بین آمریکا، کانادا و مکزیک است.

گفتنی است که اتحادیه پاسیفیک که برای عضو پذیری اعلام آمادگی کرده است، جمعیتی حدود ۲۱۷ میلیون نفر را در خود جا داده و در مجموع، ۳۹ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را به خود اختصاص می دهد.