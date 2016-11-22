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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۶

شینزو آبه:

معاهده ترانس پاسیفیک بدون آمریکا معنا ندارد

معاهده ترانس پاسیفیک بدون آمریکا معنا ندارد

نخست وزیر ژاپن در پی اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا مبنی بر خروج از معاهده ترانس پاسیفیک گفت: این معاهده بدون آمریکا بی معنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در سخنانی در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا مبنی بر خروج از معاهده ترانس پاسیفیک در اولین روز کاری خود اعلام کرد: موافقتنامه ترانس پاسیفیک بدون آمریکا معنا ندارد.

نخست وزیر ژاپن همچنین اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا آمریکا از این معاهده خارج نشود.

ترامپ در فعالیت های انتخاباتی خود، مخالفت با موافقتنامه ترانس پاسیفیک را اعلام و خاطرنشان کرد که با هر کدام از کشورها می توان قراردادهای دوجانبه به امضا رساند.

کد مطلب 3830722
شقایق لامع زاده

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