به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در نخستین روز از ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، اعلام کرد نقطه آغازِ راهبرد تجاری وی که بر مبنای اشتغال زایی برای مردم آمریکا قرار گرفته، چشم پوشی از پیمان تجارت آزاد «ترانس-پاسیفیک» (TPP) است که ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام در آن سهیم هستند.

در بیانیه کاخ سفید همچنین از قصد آمریکا به سرکوب کشورهای ناقض توافق های تجاری که در جهت آسیب رساندن به قشر کارگر آمریکا عمل می کنند، اشاره شده است.

در عین حال، کاخ سفید از تعهد ترامپ به تجدید مذاکره پیرامون «نفتا» پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی خبر داد که در سال ۱۹۹۴ میلادی بین آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد.

بیانیه کاخ سفید می افزاید: برای سالیان متمادی، آمریکایی ها به پذیرش توافق های تجاری واداشته شده اند که منافع دولتمردان واشنگتن را به منافع مردان و زنان سختکوش میهن ترجیح می دهند.

به گفته ترامپ، توافق های سختگیرانه و در عین حال عادلانه، قابلیت تشدید رشد اقتصادی و احیاء میلیون ها شغل در آمریکا را دارد.

گفتنی است TPP که ترامپ مشغول در هم پیچیدن طومار آن است، سال ۲۰۱۶ از سوی دولت وقت آمریکا به امضا رسید اما به مرحله اجرا در نیامد. این پیمان اصلی ترین ستون اقتصادی سیاست چرخش به سوی پاسیفیکِ «باراک اوباما» رئیس جمهور قبلی آمریکا، برای مواجهه با قدرت یابی چین در منطقه راهبردی آسیا-پاسیفیک است.

در عین حال، چین نیز روز پنجشنبه گذشته از توانایی پکن-واشنگتن به حل هر گونه معضل تجاری از طریق مذاکره خبر داد حال آنکه نشریه های دولتی چین همچنان تهدید کردند که اگر ترامپ به دنبال جنگ افروزی تجاری باشد، مشاغل آمریکا از آسیب در امان نخواهند بود.

پا پس کشیدن ترامپ از پیمان ترانس-پاسیفیک قطعا ژاپن و دیگر کشورهای ذینفع در این معاهده تجاری را به واکنش تند و انتقاد جویانه وا خواهد داشت.