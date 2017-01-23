ترامپ دستور خروج از «پیمان ترانس پاسیفیک» را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بی بی سی دقایقی پیش اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا دستور اجرائی خروج این کشور از «پیمان تجارت ترانس پاسیفیک» (TPP) را صادر کرد.

لازم به ذکر است، «پیمان تجارت ترانس پاسیفیک» (دو سوی اقیانوس آرام) در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا به امضا رسید.

این پیمان میان آمریکا و ۱۲ کشوری به امضاء رسید که مجموعاً ۴۰% اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند.

گفتنی است، ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در موارد متعددی وعده داده بود که از برخی توافقات و پیمان های تجاری مانند پیمان تجارت آزاد میان این کشور با کانادا و مکزیک موسوم به «نفتا» (NAFTA) و یا «پیمان تجارت ترانس پاسیفیک» خارج شده و یا برخی از آن ها را با رایزنی مجدد مورد اصلاح قرار خواهد داد.