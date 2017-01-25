اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور در برنامه «حالا خورشید» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی این مجری که صبح امروز ۶ بهمن در برنامه زنده از هوش رفت، گفت: وی هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است ولی حال عمومی اش خوب است.

رحیمی درباره اینکه رشیدپور تا چه زمانی باید بستری باشد، بیان کرد: ابتدا قرار بود بعد از معاینه مرخص شود ولی پزشکان می گویند بهتر است تا ۴۸ ساعت در بیمارستان بماند. البته او اکنون حرف می زند و همانطور که گفته شد وضع عمومی اش خوب است.

وی درباره پخش برنامه «حالا خورشید» برای فردا هفتم بهمن اظهار کرد: پزشکان اگر هم زودتر رشیدپور را مرخص کنند، گفته اند که باید استراحت کند و فردا نمی تواند برنامه را اجرا کند.