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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

پس از مشکل جسمی پیش آمده

برنامه رشیدپور فردا پخش نمی‌شود/ استراحت تا دو روز آینده

برنامه رشیدپور فردا پخش نمی‌شود/ استراحت تا دو روز آینده

رشیدپور مجری برنامه «حالا خورشید» در شبکه سه که صبح امروز در برنامه از هوش رفت فردا باید استراحت کرده و بر همین اساس برنامه روی آنتن نمی رود.

اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور در برنامه «حالا خورشید» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی این مجری که صبح امروز ۶ بهمن در برنامه زنده از هوش رفت، گفت: وی هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است ولی حال عمومی اش خوب است.

رحیمی درباره اینکه رشیدپور تا چه زمانی باید بستری باشد، بیان کرد: ابتدا قرار بود بعد از معاینه مرخص شود ولی پزشکان می گویند بهتر است تا ۴۸ ساعت در بیمارستان بماند. البته او اکنون حرف می زند و همانطور که گفته شد وضع عمومی اش خوب است.

وی درباره پخش برنامه «حالا خورشید» برای فردا هفتم بهمن اظهار کرد: پزشکان اگر هم زودتر رشیدپور را مرخص کنند، گفته اند که باید استراحت کند و فردا نمی تواند برنامه را اجرا کند.

کد مطلب 3887535
عطیه موذن

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    نظرات

    • ستاری IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
      0 0
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      انشالله همیشه سلامت و تندرست باشند...
    • میلاد IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
      0 0
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      اقای رشیدپور گل عاشقتم هوارتا. انشاله خخخخخخخ زود خوب بشی. مخلصتم.

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