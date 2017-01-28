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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد:

نتایج نشست آستانه شرایط خوبی را برای مذاکرات ژنو به وجود آورد

نتایج نشست آستانه شرایط خوبی را برای مذاکرات ژنو به وجود آورد

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای نتایج نشست آستانه را به مثابه فراهم آوردن شرایط خوبی برای مذاکرات ژنو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه ساعاتی پیش با انتشار بیانیه ای مذاکرات آستانه را باعث ایجاد شرایطی مثبت در راستای برداشتن گام های بیشتر به سمت مصالحه در سوریه اعلام کرد.

در بیانیه منتشره وزارت خارجه روسیه در این باره آمده است: در طول نشست آستانه، تبادلات نظر بسیاری براساس اعتماد درباره اوضاع سوریه با هدف دست یابی به نتایجی مؤثر در حل و فصل بحران سوریه به دست آمد.

بیانیه مذکور می افزاید: این رایزنی ها همچنین بسترهای لازم برای ایجاد رایزنی های فراگیر سوری- سوری در ژنو تحت نظر سازمان ملل متحد را به وجود آورده است.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه تصریح کرد: طرف های مذاکره درباره چندین مسأله عملی برای همکاری های روسی- سوریِ چندجانبه نیز رایزنی کردند.

لازم به ذکر است، مذاکرات صلح سوریه با ابتکار عمل سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در روز های ۲۳ و ۲۴ ژانویه سال جاری میلادی در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید.

کد مطلب 3889992

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